Calciomercato Palermo, Pigliacelli ad un passo dal Catanzaro: atteso ok da Manchester

Mirko Pigliacelli ad un passo dall'addio al Palermo. Dopo due stagioni in maglia rosanero e 109 gol subiti in 78 gare, l'estremo difensore classe '93, si appresta a salutare la Sicilia per approdare al Catanzaro. Accordo totale per due anni di contratto e uno di opzione. A riportare la notizia è "Tuttomercatoweb", secondo cui, mancherebbero solo gli ultimi dettagli burocratici per la definitiva fumata bianca. Primo su tutti, l'ok del City Football Group, da Manchester.