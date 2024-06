Calciomercato, non solo il Palermo: la Cremonese in pressing su Vandeputte

Quale futuro per Jari Vandeputte? Il belga, miglior assistman dello scorso campionato cadetto, è reduce da una stagione che non è certamente passata inosservata. Diversi i club interessati al classe 1996, che potrebbe lasciare Catanzaro ed il Catanzaro già nel corso della sessione estiva di calciomercato. Da tempo su Vandeputte c'è il Palermo targato City Football Group. Tuttavia, nelle ultime ore - come riportato da "TuttoMercatoWeb" - ci sarebbe stato un forte inserimento della Cremonese. Il club grigiorosso è un pressing sul giocatore, su precisa richiesta del tecnico Giovanni Stroppa. Il Catanzaro è disposto a lasciarlo partire, ma solo in caso di un'offerta adeguata: il club calabrese vorrebbe monetizzare al massimo senza ricevere giocatori come pedine di scambio. Seguiranno aggiornamenti...