Catanzaro, Vivarini: “Noto? Nostre idee non coincidono. Non vado via per soldi”

Sembra essere giunta al capolinea l'avventura di Vincenzo Vivarini sulla panchina del Catanzaro. Il tecnico ha incontrato nella giornata di martedì 11 giugno il presidente Floriano Noto per parlare di futuro e chiarire la posizione dello stesso allenatore. "Abbiamo avuto un incontro cordiale e di grande rispetto in cui abbiamo espresso i nostri programmi, le nostre idee che purtroppo non coincidevano - ha spiegato Vivarini, come riportato da 'La Nuova Calabria' -. Io amo Catanzaro con tutti i suoi risvolti e vi assicuro che non è una questione di soldi, è una questione di lavoro. Catanzaro, i suoi tifosi e la proprietà Noto rimarranno sempre nel mio cuore".