Playoff Serie B, Palermo e Catanzaro volano in semifinale: date e regolamento

Palermo e Catanzaro volano in semifinale: le due compagini hanno eliminato rispettivamente Sampdoria e Brescia nel primo turno giocato al "Renzo Barbera" e al "Nicola Ceravolo", staccando il pass per la fase successiva, quella dove entreranno in scena la terza e la quarta classificata al termine della regular season. L'avversario dei rosanero sarà il Venezia , mentre la squadra di Vincenzo Vivarini affronterà la Cremonese .

IL REGOLAMENTO

A differenza del turno preliminare, le semifinali verranno giocate in gare di andata e ritorno, con la partita di ritorno in casa della formazione meglio piazzata (Venezia e Cremonese). In caso di parità tra andata e ritorno si qualificherà alla finale playoff la squadra meglio classificata in stagione, senza tempi supplementari e/o calci di rigore. La prima semifinale d'andata andrà in scena lunedì 20 maggio al "Barbera", mentre il ritorno si giocherà venerdì 24 maggio al "Penzo". Il Catanzaro sfiderà la Cremonese al "Ceravolo" martedì 21 maggio, il ritorno è in programma sabato 25 maggio allo "Zini".