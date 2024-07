Catanzaro, Polito: “Lavoriamo per essere competitivi. Palermo e Cremonese favorite”

" Ho cercato di svecchiare la rosa e portare giovani di proprietà a Catanzaro con l’obiettivo di creare il giusto mix. Inoltre abbiamo lavorato a diversi rinnovi come quelli di Iemmello, Biasci e Scognamillo che hanno tutti prolungato il loro rapporto e altri su cui stiamo ancora trattando. Vogliamo costruire una buona rosa per restare competitivi in un torneo difficile come quello di Serie B. Caserta? Avevo sondato qualche allenatore, Aquilani è stato contattato, ma ha preferito restare fermo. Ho ascoltato il parere di altri tecnici senza affondare il colpo con nessuno e alla fine ho scelto Caserta con cui non avevo nemmeno bisogno di discutere più di tanto".