Palermo, il prossimo turno delle avversarie: sfide ostiche per Juve Stabia e Catanzaro

Manca ormai soltanto l'ulima giornata del campionato di Serie B 2024/25 la corsa playoff entra nel vivo. Juve Stabia, Catanzaro e Cesena si preparano a scendere in campo nella 34 giornata, ma alle loro spalle il Palermo osserva con attenzione: i rosanero, reduci dalla vittoria in casa contro il Frosinone per 2-0, puntano al sorpasso in extremis per chiudere la stagione regolare almeno al quinto posto.