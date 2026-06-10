Paolo Bianco è pronto a lasciare il Monza per accasarsi sotto la torre. Il Pisa non ha mai mollato la presa sul tecnico, nonostante gli incontri con il Monza abbiano avuto riscontri positivi. Adesso l'accordo è a un passo, e Bianco è pronto a ritornare in Serie B, dopo aver vinto i play-off con i brianzoli.

L'accordo

Bianco e il Monza avevano trovato l'accordo per proseguire insieme anche in Serie A. Lunedì le parti si sono incontrare e hanno programmato il prossimo campionato, che i brianzoli cominceranno in casa dei campioni d'Italia dell'Inter. Al termine dell'incontro, le porte di Monzello sembravano blindate in favore di Bianco, ma secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Pisa avrebbe trovato l'accordo per ingaggiare Bianco, ricevendo anche la piena disponibilità dell'allenatore. I toscani hanno scelto lui per provare a guidare l'immediata risalita, e il contratto è pronto: biennale fino al 2028 con opzione per il rinnovo fino al 2029 in caso di promozione in A. La stessa modalità utilizzata dal Monza, che aveva fatto scattare il rinnovo automatico al triplice fischio della finale play-off contro il Catanzaro. Adesso i brianzoli si getteranno a capofitto sul mercato per trovare il sostituto.

Spazi bianchi

Al momento a Monza c'è già una poltrona vuota: quella del DS. Nicolas Burdisso ha comunicato l'addio negli scorsi giorni, e i biancorossi non hanno ancora sciolto le riserve sul sostituto. Nel frattempo, la notizia dell'addio di Bianco, libera un'altra poltrona che va riassegnata il prima possibile. Era trapelata la suggestione Palladino, fresco di esonero a Bergamo, ma al momento gli unici nomi accostati al Monza sono Paolo Vanoli e Marco Baroni, molto seguito dal Verona in B.

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