Si sciolgono i dubbi in casa Hellas Verona. Il club scaligero, il prossimo anno in Serie B dopo aver chiuso il campionato di A al diciannovesimo posto, si sta muovendo in maniera concreta per chiudere i discorsi su allenatore, e DS, il prima possibile. Le voci di mercato sul Direttore Sportivo, Sean Sogliano, si sono susseguite di continuo in questi giorni, ma oggi sembra esserci una svolta. Discorso analogo sul fronte allenatore.

Le ultime su Sogliano

Il corteggiamento del Lecce è saputo e risaputo. I salentini hanno salutato un'istituzione come Pantaleo Corvino, e nella lista Sogliano era in cima alla lista. Le trattative sono andate avanti, in maniera concreta, ma secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, Sogliano avrebbe deciso di rimanere a Verona anche per la prossima stagione. Il DS italiano ha preferito la continuità alla rivoluzione, e l'Hellas è pronto a costruire - o ricostruire - la squadra per affrontare il prossimo campionato di B, con il chiaro obiettivo della risalita immediata. Il Lecce, a questo punto, dovrebbe puntare sulla soluzione casalinga: Stefano Trinchera.

L'allenatore

Con la permanenza di Sogliano, il Verona ha individuato il sostituto ideale: Marco Baroni. Sarà lui l'obiettivo numero uno, e la trattativa andrà avanti nei prossimi giorni. Baroni ha già allenato il Verona nella stagione 23-24, ma sarebbe pronto a tornare "a casa", anche se il contratto è proibitivo per i parametri dei gialloblù. Seguiranno aggiornamenti, ma l'intenzione del Verona è quella di andare all-in su Baroni.

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