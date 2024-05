Alto Adige: “Palermo, vincere per sesto posto. Rosa tra deluse della B, Mignani…”

L'edizione odierna del quotidiano Alto Adige presenta la sfida di venerdì sera tra Palermo e Sudtirol che chiuderà la regular season del campionato di Serie B. Gara che vale molto soltanto per la compagine di Mignani, visto che il Sudtirol ci terrà a chiudere bene tra le mura amiche un stagione comunque positiva, ma non può più matematicamente sperare nell'accesso ai playoff. Il pari ottenuto a Pisa, con i nerazzurri che hanno riacciuffato in extremis la compagine di Valente con la zampata di Moreo, ha definitivamente infranto il sogno di insinuarsi tra le prime otto classificate. Il quotidiano altoatesino sottolinea come al Palermo serva una vittoria nella sfida del Druso per difendere il sesto posto dall'assalto di Sampdoria e Brescia, al fine di rendere meno amara una stagione comunque deludente rispetto ad aspettative ed ambizioni iniziali. Palermo che partiva tra le favorite per la promozione in Serie A ma si è reso protagonista di un campionato fin troppo altalenante e discontinuo, la matematica certezza di partecipare ai playoff e l'ufficializzazione della sede di Livigno per il prossimo ritiro estivo non hanno di certo lenito la delusione dei tifosi siciliani. La gara contro l'Ascoli, oltre al rammarico per il pari subito nel recupero da Caligara, ha lasciato in dote i problemi fisici di Gomes e Ceccaroni che non verranno rischiati nella sfida del Druso. Per invertire il trend, il club targato City Football Group ha optato per il cambio di Guida tecnica, ma il nuovo mister Mignani non pare essere riuscito ad imprimere svolta e cambiare marcia a questa squadra. Soltanto quattro punti in sei gare per il nuovo allenatore rosanero, che non ha ancora vinto un match da allenatore del Palermo. La formazione rosanero è obiettivamente tra quelle maggiormente deluse dell'intera Serie B edizione 2023-2024, in relazione soprattutto alle campagne acquisti faraoniche di agosto e gennaio ci si attendeva un rendimento ben diverso del Palermo in questo campionato.