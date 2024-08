Dionisi: “Lenti e troppo prevedibili, dovevamo fare di più. Mercato e Gomis…”

"Siamo stati troppo lenti. La partita è girata e cambiata sui tanti angoli calciati dal Brescia nel secondo tempo. Dovevamo fare qualcosa di più. Ce la siamo cercata e ci siamo complicati la vita. Più che leziosi non siamo riusciti ad essere rapidi come avremmo dovuto. La palla l’abbiamo gestita bene, siamo stati però lenti a giocare dietro la linea dei loro difensori. I corner hanno condizionato il trend e abbiamo subito. Ci è mancato qualcosa nel tirare, nel crossare. È lì che devi metterci qualcosa in più. Siamo stati un po’ prevedibili. Serviva una giocata di prima, un'imbucata. Mercato? La squadra è pronta per affrontare il campionato, poi se ci sarà qualche occasione la società saprà coglierla. Purtroppo abbiamo qualche defezione, speriamo di recuperare giocatori importanti. Restiamo comunque fiduciosi e pronti a giocarcela con gli effettivi a disposizione. Gomis? E' uscito per una contusione, non sappiamo ancora bene l'entità. Purtroppo anche quel cambio forzato ha condizionato le sostituzioni del secondo tempo, visto che sono stato costretto a bruciare uno slot. Speriamo rientri il prima possibile. Sapevamo che l’inizio di campionato per noi era difficile. Sapevamo di dover essere prestativi, lo siamo stati a metà. La Curva Nord del Brescia si è fatta sentire, soprattutto sugli angoli. A Pisa sarà un'altra partita di questo tipo, contro una squadra che ha valori, potenziale, un pubblico importante. Il Brescia una competitor per la lotta alla Serie A? Non sta a me dire dove può arrivare. E’ una squadra importante, allenata molto bene".