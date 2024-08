Palermo, testa al Brescia: seduta mattutina a Veronello per i rosanero. Il report

Dopo la vittoria conquistata in Coppa Italia contro il Parma allo Stadio “Ennio Tardini”, è ripresa oggi a Veronello la preparazione del Palermo in vista della prossima gara esterna contro il Brescia, in programma venerdì 16 agosto. La squadra guidata da Alessio Dionisi - informa il club di viale del Fante - ha lavorato divisa in due gruppi: seduta di recupero per chi ha giocato oltre settanta minuti nella partita di ieri contro il Parma, mentre forza in palestra, avviamento tecnico, un’esercitazione sulla fase offensiva e partite in una porzione ridotta del campo per il resto della squadra.