Palermo, Lucescu: “Buon ricordo di Corini, mi auguro faccia bene ai playoff”

Le dichiarazioni rilasciate da Mircea Lucescu, ex allenatore tra le altre di Inter e Brescia, in merito al campionato di Serie B e non solo.

Mediagol ⚽️️ 26 marzo - 10:08

Parola a Mircea Lucescu. L'ex allenatore di Inter e Brescia è intervenuto ai microfoni di TMW per analizzare il percorso del Brescia in Serie B e quello di Corini sulla panchina del Palermo. Tra le tematiche affrontate anche la stagione travagliata del Napoli e il proprio futuro da allenatore. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

SERIE B- “Sarei contento di vedere il Brescia in zona playoff, nella seconda parte di aprile sarò in Italia e magari andrò a toccare con mano la situazione. Mi auguro faccia bene da qui alla fine e ai playoff anche Corini a Palermo, è stato un mio ex giocatore e ho un buon ricordo”.

FUTURO- “Ho detto no al Besiktas. Ma non potevo andare con tutti questi punti di distacco. Come si può pensare di vincere il campionato con la squadra che è stata costruita? Ho detto che andrei ma solo partendo ad inizio campionato. Se sarà possibile bene, altrimenti non devo per forzare allenare a tutti i costi. Mica devo allenare a tutti i costi…”.

NAPOLI- “Ha iniziato male. Per una squadra che vince non è facile cambiare allenatore e fare bene. Per i calciatori non è semplice. Adesso con Calzona”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.