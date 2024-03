Palermo, La Repubblica: “Difesa a tre, Soleri e Traorè candidati titolari. Corini…”

Ampia panoramica sui possibili moduli utilizzabili da Corini per le ultime otto giornate di regular season. Il suo Palermo lavora alla definizione di un nuovo assetto che ripristini coesione, equilibrio e giuste distanze tra conferendo densità, copertura ed efficacia alla fase di non possesso della squadra. Concetti e virtù smarriti per strada in quest'ultimo frangente di torneo, caratterizzati da evidenti scompensi tattici ed una valanga di gol subiti. Dal 3-5-2 al 3-4-3, dal 3-4-1-2 al classico 4-3-3 senza Ranocchia a fungere da trequartista poiché ai box per infortunio. L'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo" scandaglia le opzioni al vaglio del coach di Bagnolo Mella per cambiare pelle al suo Palermo fin dalla probante trasferta di Pisa. In caso di linea difensiva a tre, schierabili tra i titolari Ceccaroni, Lucioni e Graces, Con Lund e Diakitè a fungere da quinti sull'esterno, intercambiabili le posizioni del numero due di Corini e dell'ex Ternana, Di Mariano può benissimo anch'egli interpretare il ruolo di esterno a tutta fascia sul binario destro. Con Gomes e Segre pilastri inamovibili in zona nevralgica, Henderosn, Coulibaly e Vasic si giocherebbero la terza maglia in mediana. Imbarazzo della scelta per il partner di Brunori in avanti, da Soleri a Mancuso, entrambi più punte, agli elastici creativi e di talento Di Francesco e Traorè, con l'ex Milan tra i più attivi nel test di sabato scorso contro il Lommel SK. Altro modulo adottabile è il 3-4-3, già sperimentato senza grossi risultati nel ko interno con il Catanzaro in questa stagione. Corini cerca soluzioni per restituire solidità difensiva alla squadra nella fase decisiva del campionato ma,- chiosa il noto quotidiano cartaceo nazionale - cambiare modulo a otto giornate dal termine della regular season significa in parte sconfessare la filosofia di una rosa costruita sul mercato per giocare con il 4-3-3.