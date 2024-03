Palermo, Corriere dello Sport: “Corini, nuovi ruoli Di Mariano e Di Francesco…”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulle probabili varianti tattiche che Corini apporterà alla squadra rosanero a partire dalla delicata trasferta di Pisa. Palermo che deve provare a ritrovare compattezza ed equilibrio in queste ultime otto giornate di regular season, nell'auspicio di migliorare prestazioni e risultati, scalando magari qualche posizione in graduatoria per farsi strada nella griglia playoff. Il noto quotidiano sportivo nazionale ribadisce come sia urhente trovare delle soluzioni alternative a quanto proposto fin qui, poiché il gioco del Palermo, tendenzialmente audace e propositivo specie sulle corsie esterne, ha mostrato parecchi scompensi in termini di copertura difensiva in particolare sulle fasce. Una difesa che è diventata un colabrodo nell'ultimo mese e risultati che sono venuti a mancare anche per qualche palese difficoltà in fase offensiva. L'eccessiva trazione anteriore della compagine di Corini veniva infatti spesso mascherata nei risultati dal una certa prolificità del reparto avanzato, ma il Palermo sta annaspando anche davanti la porta avversaria nell'ultimo periodo. Corini deve riflettere con massima accuratezza su uomini e schemi su cui puntare poiché il Palermo non può più permettersi di lasciare punti per strada in questo rush finale. Il cambio di modulo è ipotesi più che probabile, già dal match contro la formazione di aquilani in programma il prossimo primo aprile. Tuttavia, Corini potrebbe non rinunciare a priori ai suoi attaccanti esterni, considerati in estate fiore all'occhiello e valore aggiunto del progetto tattico originario. A Pisa possibile il ricorso alla difesa a tre ed un rimescolamento di ruoli e mansioni, con Di Mariano quinto di destra a tutta fascia e Di Francesco schierato seconda punta a fianco di capitan Brunori.