Pisa, verso il Palermo: martedì la ripresa degli allenamenti. Ecco il programma

Ancora un giorno di riposo per la squadra di Alberto Aquilani, che tornerà in campo domani.

Ancora un giorno di riposo per il Pisa di Alberto Aquilani che tornerà ad allenarsi domani pomeriggio per iniziare la marcia di avvicinamento alla sfida contro il Palermo, in programma lunedì 1 aprile alle ore 15:00 allo Stadio Arena Garibaldi. "Sarà una settimana atipica per i nerazzurri attesi dalla sfida con il Palermo in programma all’Arena (ore 15.00) nel lunedì di Pasquetta", informa il club toscano.