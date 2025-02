Palermo, chi al posto di Brunori contro il Brescia? La scelta dei tifosi

Domenica, nella partita contro il Brescia , il Palermo dovrà fare a meno di Matteo Brunori , squalificato per un’ammonizione ricevuta nello scontro con il Cosenza . L’attaccante salterà l’incontro del weekend, e il mister Dionisi si trova a dover valutare diverse opzioni per sostituirlo in attacco. Per capire chi potrebbe prendere il posto del capitano, la redazione di Mediagol.it ha chiesto direttamente ai tifosi, lanciando un sondaggio.

I numeri parlano chiaro: la maggioranza dei sostenitori rosanero, il 78,23% (115 voti), ha scelto Jérémie Le Douaron come sostituto ideale di Brunori. Il francese, già apprezzato per le sue qualità, sembra essere la prima scelta del cuore dei tifosi. C’è anche chi, però, preferirebbe cambiare modulo: il 17,69% (26 voti) opterebbe per lasciare Pohjanpalo come unica punta, modificando l’assetto della squadra. Infine, con solo il 4,08% dei voti (6 voti), Thomas Henry è stato indicato come l’opzione meno gettonata.