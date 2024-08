Blin: “Accusato colpo, risultato che brucia. Pisa? Saremo pronti, vogliamo ripartire”

“Fa male perché eravamo in partita soprattuto nel primo tempo. Sapevamo che queste partite si giocano su un episodio, lo abbiamo detto anche in spogliatoio che dovevamo stare concentrati fino alla fine. Loro sono stati bravi ad aggredire, hanno giocato soprattutto in contrattacco. Quando crei un’occasione devi stare attento perché ripartono e abbiamo subito un po’ questo. Sicuramente non è il risultato che volevamo ma continueremo a lavorare come fatto finora”.