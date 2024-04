Serie B, Gazzetta dello Sport: “Playoff, Sampdoria-Brescia, ultimi posti .Palermo…”

Volata playoff che si appresta a scrivere gli ultimi capitoli prima di definire esattamente la griglia di partenza degli spareggi promozione. La questione secondo posto appare ancora in discussione, il Como vanta tre punti di vantaggio sul Venezia che non vuole di certo mollare la presa, un po' più attardata ma non certo rassegnata la Cremonese di Giovanni Stroppa. Soltanto una di queste due formazioni farà compagnia al Parma ottenendo la promozione diretta in Serie A, le altre due contendenti dovranno giocarsi le residue chances di gloria nella lotteria dei playoff. L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" fa il punto della situazione a quattro giornate dalla conclusione della regular season. Catanzaro ad oggi quinto, con quattro punti di margine sul Palermo di Mignani al sesto posto. Gli ultimi due posti disponibili sul vagone della speranza sono attualmente occupati dal Brescia e dalla Sampdoria. Brescia abituato a giocarsi l'appendice per puntare alla Serie A, che li ha anche vinti nel lontano 2010. Idem la Sampdoria, che dopo traversie e vicissitudini societarie, culminate nel passaggio di proprietà, non h apotuto allestire una formazione in grado di fare la voce grossa al vertice, ma si è affidata alle opportunità colte sul mercato ed alle idee di Andrea Pirlo in panchina. Blucerchiati che sembrano adesso aver trovato un minimo di continuità, nonostante il passo falso inatteso contro il Sudtirol a Marassi. Alle spalle di rondinelle e doriani, sperano di insinuarsi in extremis in zona playoff Pisa, Cittadella e Sudtirol. Calendario molto complicato per i veneti, mentre toscani e altoatesini si giocheranno uno scontro diretto da qui alla fine. Forse solo i nerazzurri di Aquilani possono provare a piazzare una rimonta in extremis, ma Brescia e Sampdoria hanno le carte in regola per difendere strenuamente le posizioni acquisite ad oggi. Brescia che giocherebbe in questo momento da settima classificata il preliminare in partita secca al Barbera contro il Palermo, blucerchiati che farebbero visita al Catanzaro al Ceravolo. Squadre di casa con due risultati su tre a disposizione per accedere laa doppia semifinale contro terza e quarta in graduatoria. Ad oggi i preliminari sarebbero Catanzaro-Sampdoria, vincente contro la Cremonese in semifinale, Palermo-Brescia con la vincente attesa dal Venezia di Vanoli. Ovviamente ci sono ancora quattro giornate e dodici punti disponibili per cambiare storia di questo campionato e griglia playoff.