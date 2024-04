Venezia, Gytkjaer: “Vogliamo A diretta, playoff sono tosti. Parma e Como…”

Il Venezia di Paolo Vanoli è certamente una delle squadre che maggiormente si è fatta apprezzare nel campionato cadetto in corso di svolgimento. Continuità, identità tattica marcata, impianto di gioco efficace e tangibile per la compagine lagunare che occupa attualmente la terza posizione in classifica a quattro giornate dal termine della regular season. Reduce dal successo in rimonta di Lecco, la formazione veneta è a tre punti dal secondo posto, attualmente detenuto dal Como, e cova ancora legittime ambizioni di centrare la promozione diretta in Serie A senza passare dalla lotteria dei playoff. Circostanza ribadita ai microfoni di Sky Sport dall'attaccante Christian Gytkjaer, ex Monza, tra i punti di forza del reparto avanzato arancioneroverde che ha in Josh Pohjanpalo il suo bomber principe.