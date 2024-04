Palermo, Gds: “Coperta corta con Mignani, rosa più solidi ma meno incisivi in avanti”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia sottolinea la metamorfosi del Palermo sul piano tattico e dell'interpretazione del match dall'avvento di Michele Mignani alla guida della squadra rosanero. Il nuovo tecnico della compagine siciliana ha dato priorità alla ricerca dell'equilibrio in fase di non possesso, varando un 3-5-2 più accorto e compatto per limitare i rischi e ridurre sensibilmente il numero dei gol subiti. Un difensore centrale in più, squadra disposta con baricentro più basso e maggiore coesione tra i reparti per garantire densità e buona copertura del campo. Spinta e sganciamenti più contenuti sugli esterni dove si cura prevalentemente la fase di copertura, maggiore possesso palla per togliere ritmo ed iniziativa agli avversari, un calcio meno organico e più essenziale con due punte a garantire maggiore profondità. Risultato tangibile sul rettangolo verde, con un Palermo più solido e prudente ma certamente meno prolifico e spumeggiante in fase offensiva come registrato ineluttabilmente dai numeri. Tre pari consecutivi per ;Mignani all'alba della sua gestione tecnica sulla panchina del Palermo, tre gol subiti di cui due su palla inattiva e uno con una conclusione dalla lunga distanza. Pochissimi i rischi su azione manovrata a difesa schierata, rare le ripartenze subite con la squadra lunga o in disequilibrio tra le linee. A fare da contraltare un attacco che pare divenuto asfittico rispetto alla gestione Corini: due reti all'attivo su palle da fermo, una sola su azione a Cosenza con l'assist di Lund per Buttaro. Il Palermo attacca con meno uomini e fin qui fatica molto a far male alle difese avversarie con il nuovo assetto tattico. Scenario diametralmente opposto all'era Corini, quando i rosanero si mostravano prolifici in fase offensiva ma tremendamente vulnerabili in fase di non possesso. Toccherà al nuovo coach trovare il giusto equilibrio ad una coperta che risulta ancora troppo corta al fine di giocarsi al meglio le proprie chances in questo ultimo scorcio di stagione ed in ottica playoff.