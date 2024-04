Palermo, Corriere dello Sport: “Mignani, ecco Ranocchia!!Ok Vasic, City Group…”

La lunga sosta ai box sta per volgere al termine. Filippo Ranocchia è ormai quasi pronto a riprendersi il Palermo, dopo la lesione muscolare patita nella trasferta di Lecco e l'assenza che si è protratta per le successive cinque gare. Una tegola pesante per Corini prima e Mignani poi ,con la compagine rosanero che ha perso molto in termini di ritmo, qualità ed intensità con la rinuncia forzata al classe 2001. Le indicazioni emerse dai primi allenamenti settimanali sono estremamente confortanti, l'ex Empoli e Juventus è rientrato in gruppo a pieno titolo svolgendo l'intera seduta con la squadra e partecipando attivamente alle prove tattiche nel ruolo di intermedio a fianco di Gomes. L'edizione odierna del Corriere dello Sport rimarca l'importanza del recupero del numero 14, elemento che ha nelle corde personalità e bagaglio tecnico per far compiere il salto di qualità al centrocampo di Mignani, prezioso e performante in costruzione come in sede di rifinitura e finalizzazione. Non è dato sapere se il giocatore potrà scendere in campo e per quanti minuti contro la Reggiana di Nesta, ma Ranocchia dovrebbe certamente essere tra i convocabili per il match al Barbera di sabato prossimo. Sulla via del recupero anche Vasic, altro elemento la cui disponibilità potrebbe anche indurre Mignani a cambiare assetto tattico rispetto al 3-5-2 con cui ha approcciato la sua nuova avventura sulla panchina del Palermo FC. Aspetto che sarà più chiaro nelle prossime settimane, quando mancano ormai solo quattro sfide al termine della regular season. Intanto il noto quotidiano sportivo nazionale sottolinea come sia in corso un piano di riqualificazione congiunto di alcune aree della città curato da City Group e Comune di Palermo incentrato sulla realizzazione di diversi campi sed infrastrutture dedicate allo sport.