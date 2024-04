Palermo, GdS: “Ranocchia e Vasic, il rientro si avvicina”

Ranocchia e Vasic, dopo oltre quaranta giorni di stop, potrebbero presto tornare in campo con la squadra. Il tecnico Mignani ha espresso ottimismo riguardo al loro rientro e ha dichiarato che potrebbero essere aggregati alla squadra a breve. Oggi è il primo giorno di allenamento e si vedrà se i due giocatori lavoreranno con la squadra o a parte. Il ritorno di Ranocchia potrebbe portare Mignani a utilizzare il modulo 4-3-1-2 e a sperimentare nuove idee per le ultime partite prima degli spareggi. Inoltre, il tecnico del Palermo potrà contare su Vasic, soprattutto dopo l'infortunio di Di Mariano. L’ex Padova è stato un importante investimento per la squadra e potrebbe rivelarsi un giocatore determinante, considerando che sulla fascia destra rimane solo Buttero per un eventuale cambio di modulo.