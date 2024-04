Palermo, Corriere dello Sport: “Di Mariano out 20 giorni, torna per i playoff”

Di Mariano, dopo un brutto infortunio al ginocchio, ha ricevuto 19 punti di sutura, ma fortunatamente non ha riportato lesioni gravi. Sarà fuori per circa 20 giorni, ma tornerà in tempo per i playoff. Nonostante l'infortunio, la squadra del Palermo sta migliorando, diventando più solida in difesa, ma meno efficace in attacco. Durante la partita contro il Parma, il Palermo ha dimostrato di essere più solido in difesa, ma ha ancora bisogno di migliorare la sua produttività offensiva. Nonostante giochi con due punte, la squadra fatica a creare pericoli nell'area avversaria. Le prossime settimane, e quindi le prossime sfide saranno importanti anche in questo senso.