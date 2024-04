Serie B, Gautieri: “La mia su Palermo-Parma, il pari sta meglio ai ducali”

"Il Como sta dimostrando di essere la seconda forza del campionato. Dopo il Parma è la squadra che andrà diretta in Serie A". Lo ha detto Carmine Gautieri, intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Fra i temi trattati dall'ex allenatore - fra le altre - di Triestina, Avellino e Bari, anche il pareggio a reti bianche maturato venerdì sera fra le mura dello Stadio "Renzo Barbera" tra Palermo e Parma. "Venerdì il Parma ha pareggiato a Palermo? Una partita tra due squadre che hanno provato a vincerla. Il Palermo avrebbe potuto sfruttare meglio qualche occasione. Il pareggio sta meglio al Parma che al Palermo. Che succede al Bari? Strano, davvero. Dopo l’anno scorso non se l’aspettava nessuno. Oggi si trova in fondo alla classifica ed è a rischio. Rispetto all’anno scorso è stata stravolta la squadra. Lo scontro diretto con il Cosenza deciderà tanto".