La Repubblica: “Palermo, la gioia al Barbera manca da due mesi. Reggiana di Nesta…”

L'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo si sofferma sul rendimento casalingo del Palermo, ondivago come tutto il campionato disputato fin qui dalla compagine rosanero. Il fattore Barbera deve necessariamente tornare ad essere un plus per Brunori e compagni in vista dell'ultimo scorcio di regular season e soprattutto dei playoff. Quello ottenuto dal nuovo tecnico, Michele Mignani, contro il Parma è il secondo pari interno da quando l'ex Bari siede sulla panchina rosanero. Il punto conquistato contro la capolista del campionato cadetto al Barbera segue quello figlio del 2-2 maturato nel match d'esordio di Mignani al cospetto della Sampdoria di Pirlo. In mezzo il pari di Cosenza per un Palermo che è imbattuto nella nuova gestione tecnica ma non ha ancora assaporato il gusto dolce dei tre punti. Tuttavia, il noto quotidiano generalista evidenzia come il successo tra le mura amiche manchi ormai da più di due mesi, quando il Palermo di Corini rifilò un netto tre a zero al Como di Fabregas e Roberts, oggi secondo in classifica alle spalle del Parma di Pecchia. Il tris calato ai lariani rappresentava il quinto successo casalingo di fila per i rosanero, che avevano spiccato il volo in classifica regolando Pisa, Cremonese, Modena, Bari ed appunto Como al Barbera. Poi i crolli contro Ternana e Venezia prima dei pari targati Mignani. Con la Reggiana sembra proprio l'occasione propizia per tornare alla vittoria nel proprio stadio, emiliani reduci da tre sconfitte di fila e pesantemente battuti in casa dal Cosenza nel turno precedente. All'andata, il successo per tre ad uno dei rosa in trasferta, diede il là ad una serie iniziale di sei vittorie su sette partite che lanciò in orbita il Palermo di Corini, all'apparenza destinato a recitare un ruolo di primo piano nel torneo cadetto prima dei reiterati blackout in stagione e dei risultati altalenanti. Ora è arrivato il momento di tornare a vincere al Barbera per blindare il sesto posto e provare ad accorciare il gap sul Catanzaro, dopo la trasferta di La Spezia il Palermo chiuderà il ciclo di gare interne della regular season contro l'Ascoli.