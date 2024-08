Brescia-Palermo, quote bookmakers: Dionisi favorito su Maran, il segno X…

Equilibrio e leggeri favori del pronostico per i rosanero da parte dei bookmakers in vista della partita in programma al "Rigamonti".

Mediagol ⚽️ 16 agosto 2024 (modifica il 16 agosto 2024 | 12:42)

E' il giorno di Brescia-Palermo. Archiviata la vittoria conquistata in Coppa Italia Frecciarossa contro il Parma di Fabio Pecchia, fra le mura dello Stadio "Mario Rigamonti" i rosanero vanno a caccia del primo successo in campionato. La squadra di Alessio Dionisi affronterà in trasferta il Brescia di Rolando Maran, reduce dalla vittoria importante in Coppa Italia per 3-1 contro il Venezia, con l'obiettivo di iniziare con il piede giusto la nuova stagione cadetta.

L'ultima volta che il Palermo ha fatto bottino pieno risale a vent'anni fa, nel 2004: 2-0 con i gol di Zauli e Brienza. Nei 37 precedenti al "Rigamonti" sono sei le vittorie dei rosanero, quattordici i successi delle "Rondinelle" e diciassette i pareggi. Nella scorsa stagione, la squadra di Corini perse 4-2. La prima di campionato, invece, porta abbastanza bene al Palermo, che negli ultimi quindici anni ha perso soltanto tre volte (0-3 con il Napoli nel 2012, 0-1 con il Sassuolo nel 2016 e 2-0 con il Teramo nel 2020): sette le vittorie, cinque i pareggi.

Intanto, al cospetto della formazione guidata da Maran, Dionisi dovrà fare a meno del giovane portiere Di Bartolo, di Segre e di Lucioni. Tra i convocati il neo-acquisto Valerio Verre. Mentre il tecnico del Brescia dovrà fare a meno di Gabriele Moncini.

LE QUOTE DI BRESCIA-PALERMO — Equilibrio e leggeri favori del pronostico per il Palermo da parte dei bookmakers. Il segno 1, analizzando le quote delle principali agenzie di scommesse sportive, oscilla da 2.80 e 2.90. Quota tra il 3.05 e il 3.20 per il pareggio, mentre un eventuale successo dei rosanero è quotato da 2.50 a 2.55.

1 x 2 GOAL NO GOAL Snai 2.90 3.10 2.55 1.75 2.00 Planetwin365 2.85 3.05 2.50 1.75 1.95 Goldbet 2.90 3.10 2.55 1.75 1.95 Bet365 2.80 3.20 2.50 1.80 1.95