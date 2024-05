Brescia, Maran: “A Bari per provare a chiudere sesti. Continuiamo a sognare”

"Adesso continuiamo a divertirci, per dare forma ai nostri sogni. Con lo spirito che per prima cosa ci ha portato alla salvezza. Siamo partiti da un momento difficile. Vincendo a Cosenza avevamo raggiunto virtualmente il primo obiettivo, non abbiamo festeggiato perchè avevamo già in testa il nuovo obiettivo. Vogliamo continuare a far sognare chi ci ha seguiti sempre. Viviamo per questo, per dare emozioni alla gente". Lo ha detto Rolando Maran al termine della sfida contro il Lecco, andata in scena domenica pomeriggio allo Stadio "Mario Rigamonti": 4-1 il risultato finale alla luce delle reti siglate da Bjarnason, Moncini (doppietta) e Bianchi. "Ho ragazzi che mi stupiscono ogni giorno di più. Dopo Piacenza mi ero un po’ arrabbiato, ma sono cose nostre... In quello che ho visto nei due giorni successivi ho capito che volevano fare con il Lecco una bella partita, senza rischiare. Abbiamo avuto solo un paio di passaggi a vuoto oggi, ma ce la siamo andati a prendere. Non c’era nulla di scontato, non era facile da leggere come si può pensare. Ne abbiamo viste tutti troppe per non saperlo", ha proseguito il tecnico del Brescia, che occupa al momento l'ottavo posto in classifica a -1 dalla Sampdoria e a -2 dal Palermo sesto.