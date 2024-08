Brescia, Maran: “Fatto cose da pazzi! Ecco cosa ho detto alla squadra all’intervallo”

"Siamo stati un po’ timidi nella prima parte, ma sempre tenendo bene il campo. Nel secondo tempo abbiamo tolto i timori e ci siamo lasciati andare". Così Rolando Maran, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria di misura conquistata fra le mura amiche dello Stadio "Mario Rigamonti" contro il Palermo. "Durante l’intervallo ho chiesto ai ragazzi di giocare come fanno in allenamento e di arrivare a fine partita senza aver nulla da rimproverarci. Abbiamo messo la voglia di essere dei... pazzi! Abbiamo fatto cose da pazzi, ogni tanto bisogna anche esserlo. Ci siamo messi con otto giocatori negli ultimi 20 metri loro e solo due a difendere. Nel primo tempo non facevamo girare la palla come potevamo, hanno sofferto i centrocampisti, nel secondo con più possesso è uscito bene anche Verreth. Borrello e Juric insieme? Stavamo mettendo tanti palloni in area e dovevamo insistere. Non so cosa ci facesse lì Adorni, ma va bene (ride, ndr). Borrelli aveva finito la benzina, ma l’ho tenuto dentro perchè ci serviva anche con la sua fisicità in difesa. Il Palermo ha spinto tanto a destra, eravamo costretti a qualche rincorsa in più. Era successo anche con il Venezia, una squadra di Serie A. Oggi abbiamo affrontato la più grande pretendente alla promozione. Non possiamo pensare di mettere sotto tutti. Dobbiamo anche soffrire e stiamo dimostrando di saperlo fare. E’ bello partire bene, con un pubblico così poi, che capisce anche i momenti e soffre con noi. Sappiamo però che è solo l’inizio e il campionato è lungo", ha concluso il tecnico del Brescia.