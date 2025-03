LE PAGELLE DI PALERMO-BRESCIA 1-0. Al Barbera basta il rigore di Pohjanpalo per volare a -5 dal quarto posto

1 di 3

DIFESA

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo batte il Brescia al Barbera grazie al rigore di Pohnjanpalo e torna in zona playoff a -5 dal quarto posto. Sabato prossimo in casa della Sampdoria servirà una prestazione ancora migliore per portare a casa punti preziosi che permettano di guardare al rush finale con ottimismo.

AUDERO 6

Partita di ordinaria amministrazione per l'ex Como che, al di là di qualche uscita in presa alta, si limita a dirigere la difesa e a rilanciare sui compagni in zone poco trafficate. Esce dal campo con i guantoni quasi puliti.

BANIYA 6

Soffre più del dovuto sulle palle alte ma riesce sempre a metterci una pezza. Positivo l'apporto alla fase offensiva nel primo tempo quando sfiora persino il gol in due occasioni (tiro addosso a Pierozzi sugli sviluppi di un calcio d'angolo e conclusione bassa e centrale dalla distanza). Nella ripresa cala di intensità e preferisce dare maggiore copertura.

MAGNANI 7

Sempre attento quando il Brescia attacca gli spazi a testa bassa, migliora l'intesa con i compagni di reparto e non va quasi mai in sofferenza.

CECCARONI 6,5

Difende con attenzione e si fa vedere in avanti col contagocce per non lasciare scoperta la retroguardia. In una delle poche incursioni in area, conquista con astuzia il calcio di rigore che vale i tre punti. Peccato per l'ammonizione che gli costerà la squalifica contro la Sampdoria.