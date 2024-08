Brescia, Maran: “Il Palermo ci stimola molto. Pronti ad alzare l’asticella”

Le parole in conferenza stampa del tecnico del Brescia: "Dobbiamo approcciare questa prima partita come un test da superare positivamente".

Mediagol ⚽️ 14 agosto - 15:56

"É una soddisfazione aver passato il turno, ma soprattutto aver visto allo stadio tantissimi tifosi, nonostante fosse solo una partita di Coppa Italia in una domenica d’agosto. Approcciamo il campionato con le caratteristiche che ci contraddistinguono da sempre: la voglia di misurarsi con gli altri e i giusti stimoli per superare le insidie che sicuramente ci saranno". Lo ha detto Rolando Maran, intervenuto questa mattina in conferenza stampa. Diversi i temi trattati dal tecnico del Brescia, reduce dal successo in Coppa Italia contro il Venezia, in vista della sfida contro il Palermo, in programma venerdì sera allo Stadio "Mario Rigamonti". Di seguito, le sue dichiarazioni:

"Brescia in prima fila? Fa molto piacere, perché significa che ci siamo guadagnati la credibilità sul campo attraverso le prestazioni. Le previsioni lasciano sempre il tempo che trovano, ma è comunque un motivo d’orgoglio sapere di aver guadagnato il rispetto da parte di tutti. D’altro canto i pronostici ottimistici non ci portano punti, al contrario del nostro sacrificio; si parte sempre dallo zero a zero, e ogni partita sappiamo che sarà una battaglia sportiva. Se è un vantaggio il fatto che il Palermo sia cambiato poco rispetto all’anno scorso? No, perché gli interpreti sono rimasti più o meno gli stessi, ma è cambiato l’allenatore, motivo per cui i dettami tattici saranno diversi rispetto a quelli della passata stagione. In ogni caso chi pensa al passato parte già in svantaggio, perciò dobbiamo guardare avanti con grande fiducia per affrontare il Palermo con le nostre armi e le nostre qualità. Quando parlo ai ragazzi, ripeto ogni volta che bisogna perennemente alzare l’asticella per dimostrare di essere i migliori, non solo in partita, ma attraverso il lavoro quotidiano, che ti permette di essere sereno per arrivare alla partita con una consapevolezza diversa. Noi questo ce lo abbiamo".

"Troppo presto una partita del genere? Non direi. É un partita che ci stimola molto soprattutto per la caratura tecnica dell’avversario, ma siamo consapevoli che la serie B è un campionato lunghissimo, durante il quale si affrontano varie fasi e momenti diversi, perciò dobbiamo approcciare questa prima partita come un test da superare positivamente. Se mi aspetto un salto di qualità dai giocatori più giovani come Olzer e Galazzi? Certamente, ma non solo da loro. Ci sono anche altri ragazzi giovani che abbiamo deciso di confermare dalla passata stagione, e che possono diventare grandissimi giocatori. La società è stata brava a creare una squadra che ha un mix di giocatori giovani e giocatori più esperti. Questo può essere d’aiuto ai ragazzi con meno esperienza per aiutarli a crescere, seguendo l’esempio dei veterani. I tifosi possono essere l’arma in più di questa stagione? Assolutamente si. Prima di tutto dobbiamo mantenere viva la passione dello zoccolo duro, ovvero quei tifosi che ci seguono sempre, in qualsiasi situazione. Successivamente, si può pensare di far venire allo stadio anche quei tifosi che per svariati motivi non vengono al Rigamonti; per farlo, dovremo conquistarli attraverso il gioco e le prestazioni sul campo. Infortunati? A parte Moncini sono tutti disponibili".