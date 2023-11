Palermo, contro la Samp dal 1′ Di Francesco-Brunori-Insigne: un tridente da pochi gol

Il tridente titolare del Palermo, ad oggi non ha rispettato le attese. Pochi bonus quelli portati da Di Francesco, Brunori e Insigne.

A cura di Anthony Massaro

Archiviata la piena settimana di lavoro, il Palermo tornerà oggi sul campo per il match contro la Sampdoria in programma sabato alle ore 16.15 allo stadio "Luigi Ferraris". La formazione di Corini sa benissimo che a partire dalla sfida di Genova bisognerà puntellare e migliorare una proposta ancora deficitaria, corroborare identità tattica ed impianto di gioco, crescere sensibilmente sul piano degli automatismi e della condizione dei singoli. La compagine siciliana non era inarrestabile prima degli ultimi due risultati negativi e non è diventata tutta da buttare adesso che ha raccolto un punto tra Spezia e Lecco. L'equilibrio nell'analisi è fondamentale.

L'ultima uscita interna contro gli uomini di Bonazzoli ha lasciato una scia di rimpianti non indifferente, nella consapevolezza che con maggiore cinismo ed una diversa attenzione in fase difensiva, la sconfitta poteva essere evitata. Non è bastata la rete di bomber Brunori che, allo scadere dei novanta minuti, ha siglato il calcio di rigore dell'1-2, che a poco è servito ai rosanero. A proposito di questo gol del capitano, c'è scannerizza la fase offensiva di un Palermo che evidenzia una pochezza di soluzioni alternative ad i gol degli attaccanti (Mancuso, Soleri e Matteo). Tenendo per un attimo da parte i centravanti, nella completezza del tridente, c'è da segnalare una scarsa confidenza con il gol.

Sulla carta, il tris di attaccanti della compagine di Eugenio Corini - sulla carta titolare - è quello composto da Federico Di Francesco e Roberto Insigne ai lati di Brunori perno centrale. Tolto l'italobrasiliano (autore di una tripletta con il Venezia e protagonista di un rigore al cospetto del Lecco nell'ultima sfida), gli aculei rosanero hanno prodotto appena due reti. L'ex Lecce e Sassuolo ha infiammato il 'Barbera' al suo debutto contro la Feralpisalò, il fratello del più noto Lorenzo si è sbloccato - anche lui - in quella sfida con i gardesani. Da lì, per le gemme del mercato estivo un digiuno piuttosto deludente.

Qualche progresso nelle ultime uscite sotto il profilo di armonia, linearità ed incisività nello sviluppo della manovra, ma i margini di miglioramenti sono ancora tantissimi. A Corini il compito di mettere i suoi estremi offensivi nelle condizioni di calciare verso la porta avversaria, aumentando così il numero dei gol delle frecce rosanero. Entrambi giocatori capaci di poter spostare - veramente - gli equilibri nella categoria.

Prestazione collettiva e vittoria oggi al Luigi Ferraris aiuterebbero a smaltire le scorie psicologiche retaggio di un periodo di appannamento in termini di risultati, coinciso con un pareggio ed una sconfitta contro Spezia e Lecco, consentendo di guadagnare punti pesantissimi a Venezia e Catanzaro sul Palermo, sconfitto in casa dalla compagine di Bonazzoli, rilanciando le ambizioni anche in ottica secondo posto delle formazioni rispettivamente allenate da Vanoli e Vivarini. Occhio sempre al Modena, in grande ascesa quest'anno. Senza distogliere l'occhio dalla vetta più ambita, quella occupata dal Parma capolista. Il club di Corini vanta comunque di una partita in meno, da recuperare mercoledì contro il Brescia, ma l'appuntamento Sampdoria non deve essere assolutamente toppato. Chiamato al bonus utile, tutto il tridente titolare.

