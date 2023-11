Sampdoria, Pirlo a rischio esonero con il Palermo: dopo Iachini ecco D’Angelo e Maran

Blucerchiati quart'ultimi in classifica ed in perenne affanno, con Pirlo che rischia seriamente l'esonero in caso di flop contro il Palermo ed una serie di indisponibili che complica ulteriormente la situazione in casa doriana. Al momento in pole position ci sarebbe Beppe Iachini, un profilo navigato che conosce alla perfezione la categoria. Proprio con Palermo e Sampdoria, il mister di Ascoli Piceno ha ottenuto la promozione dalla cadetteria alla Serie A.