Serie C, tre big su Chiricò: Catania chiude la porta, occhio alle sirene da Foggia

Cosimo Chiricò è uno dei giocatori più in forma della Serie C, con 5 gol e 6 assist in 20 partite. Il suo rendimento ha attirato l'interesse di diverse squadre, tra cui Benevento, Vicenza e Foggia. Il Catania, al momento, non ha intenzione di cedere l'ex Padova, ma le trattative potrebbero riaprirsi nelle ultime ore del mercato, secondo "La Gazzetta dello Sport". Il club rossazzurro potrebbe essere disposto a venderlo in caso di offerta importante, soprattutto se dovesse ritrovarsi - ulteriormente - lontano dalla lotta alla Serie B. Benevento e Vicenza sono due squadre che puntano alla promozione in cadetteria, come gli etnei. Il Benevento è attualmente al settimo posto in classifica, mentre il Vicenza è al sesto nel girone A. Entrambe le squadre hanno bisogno di un fantasista di qualità per puntare alla promozione. Il Foggia, invece, è una squadra che punta ad un piazzamento ai playoff. I pugliesi sono attualmente al tredicesimo posto in classifica e vogliono tornare a lottare per le posizioni nobili della graduatoria. Chiricò è un giocatore che potrebbe fare bene in tutte e tre le squadre. È un attaccante veloce, tecnico e con un buon fiuto del gol. È anche un giocatore molto carismatico, che può trascinare la squadra. Se la trattativa dovesse riaprirsi, sarà interessante vedere quale squadra riuscirà a strappare il giocatore al Catania.