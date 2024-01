Calciomercato Feralpisalò, sarà addio con Parigini: interessa a Catanzaro e Catania

La Feralpisalò lotta per non retrocedere. In questo calciomercato la società gardesana cercherà di rinforzare la rosa. Oltre agli acquisti sarà necessario sfoltire la rosa. Infatti potrebbe concludersi in questa finestra di calciomercato invernale (che andrà in archivio il prossimo 1° febbraio), l'avventura di Vittorio Parigini con la casacca verdeblù, dove è approdato la scorsa estate dopo un biennio al Como. Il calciatore, alla corte mister Marco Zaffaroni, non sta trovando spazio, e non ne aveva trovato molto neppure con la gestione di Stefano Vecchi: si contano infatti 573 minuti giocati, suddivisi per altro in 13 partite. La sua partenza sembrerebbe cosa logica, soprattutto in virtù degli interessamenti pervenuti sul giocatore.