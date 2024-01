Germania, lutto nel mondo del calcio: è morto il campione del mondo Beckenbauer

Il calcio tedesco e mondiale sono in lutto per la scomparsa di una delle più grandi leggende di questo sport: a 78 anni è morto Franz Beckenbauer. Mediano brillante o libero senza eguali, il Kaiser, ovvero l'Imperatore, ha scritto la storia del calcio con il Bayern Monaco e la Germania, sia in campo che nelle vesti di allenatore. Ha vinto per due volte il Pallone d'Oro. Il decesso avvenuto domenica è stato confermato dalla famiglia. Da diversi anni soffriva di problemi di salute.