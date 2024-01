Calciomercato Palermo, rebus Peda: già a gennaio alla corte di Corini? La SPAL…

Il Palermo ha l'intenzione di riportare alla base il difensore Patryk Peda, attualmente in prestito alla SPAL in Serie C. Ecco spiegata la situazione.

Il binomio dirigenziale di mercato del Palermo FC composto dal direttore sportivo LeandroRinaudo e dal consulente tecnico del City Football Group, RiccardoBigon, sta vagliando concretamente di anticipare l'approdo alla corte di Corini del gioiello polacco PatrykPeda, difensore centrale il cui cartellino è stato rilevato nella scorsa sessione estiva di mercato, attualmente in prestito alla SPAL. Ipotesi subordinata alle mosse del management rosanero per completare il pacchetto difensivo a disposizione del tecnico di Bagnolo Mella. Palermo ancora alla ricerca di un laterale basso di destra, la cui acquisizione che darebbe il via libera alla cessione di almeno uno tra Mateju e Buttaro. Al vaglio anche le posizioni di Nedelcearu e Marconi, qualora uno dei due centrali dovesse partire in ragione di una maggiore continuità di impiego, il club di viale del Fante dovrebbe innestare un altro difensore, piace Cistana in scadenza con il Brescia ma la trattativa con il club di Cellino appare intrisa di varie criticità. Come forma di cautela preventiva, il club di viale del Fante starebbe quindi esplorando i margini di fattibilità per un arrivo anticipato in Sicilia del classe 2002, che dovrebbe quindi interrompere l'attuale stagione agonistica in corso con il club ferrarese.

Dopo 34 presenze in Serie B, in due anni, Patryk ha raccolto in C la bellezza di 1.137' giocati, caratterizzati anche da 2 gol ed 1 assist. Nonostante i problemi di classifica che sta vivendo la SPAL, posizionata al sedicesimo posto con 20 punti totalizzati, il giovane centrale polacco ha dato riscontri prestazionali più che positivi sul rettangolo verde, anche a livello internazionale, ben figurando in tre occasioni con la Nazionale maggiore della Polonia nelle qualificazioni ad Euro 2024. Trend evolutivo e crescita esponenziale che hanno indotto la dirigenza palermitana, di concerto con lo staff di Eugenio Corini, a provare ad integrare anzitempo nel roster difensivo un prospetto di qualità che sarebbe comunque rientrato in estate.

Contatti ed interlocuzioni avviate con la dirigenza estense, non certo entusiasta dell'idea, né propensa a privarsi in corso d'opera di un perno della squadra di Colucci, in questo momento estremamente delicato della stagione. Comprensibile il dissidio del ragazzo, legato professionalmente ed affettivamente alla SPAL e conscio del suo peso specifico in seno al gruppo estense che annaspa nella zona calda della graduatoria, ma al contempo allettato dall'opportunità di dimensionare i suoi progressi ed integrarsi quanto prima nel Palermo ambizioso targato City Football Group. I prossimi giorni saranno decisivi ai fini dell'epilogo della spinosa questione, l'eventuale approdo già a gennaio di Peda alla corte di Corini è strettamente correlato a caratura e numero di operazioni, in entrata ed in uscita, in seno al pacchetto difensivo che la società rosanero riuscirà a portare a termine da qui al termine della sessione invernale di calciomercato.

Seguiranno aggiornamenti...

