Cittadella, il dg Marchetti-Mediagol: “Troveremo un Palermo superiore, City Group…”

"Il nostro girone d'andata è stato fantastico, sotto tutti i punti di vista. Diciamo che siamo in una buona posizione di classifica, con una squadra che sta crescendo, con dei giovani che stanno maturando. La prima parte di stagione è stata molto positivo. Calendario asimmetrico? Non è una cosa che mi entusiasma! Non ho capito la finalità, ma come tutte le cose cerco di accettarle e di vederci del positivo. Non credo ci sia imprevedibilità. Per esempio, io sabato già so che affronterò il Palermo, non credo ci sia qualcosa di imprevedibile. Per quanto concerne i rosanero, preferisco non vedere com'è andata la prima sfida, bensì, proiettarmi a quella di sabato. Sarà un Palermo completamente diverso, rispetto a quello che abbiamo affrontato in quel momento. E' una squadra completamente rianimata, che sta dimostrando tutte le sue qualità. Sarà una partita difficile, molto di più rispetto a quella del girone d'andata. Servirà uno sforzo maggiore? Il calcio non è fatto di certezze, a volte ne fai di più e perdi, in altre di meno e vinci. Non è lo sforzo che fa la differenza, ma è l'attenzione nel dettaglio. Infatti, dovremo essere molto più attenti e concentrati. Il Palermo che affronteremo al Tombolato, sarà un Palermo molto superiore. E se trovi una formazione del genere, giocoforza, devi far valere maggiormente la tua applicazione, se vuoi fare un risultato positivo. Quanto conta il rendimento di Insigne e Di Francesco nella ripresa del club di Viale del Fante? Non lo so, non posso dare giudizi interni! Non sono lì e non conosco le dinamiche. Io posso dire che guardo il campo e poi i risultati. Il Palermo era forte pure all'andata, ha una rosa ben fornita e competitiva. Loro hanno l'imbarazzo della scelta. Quindi, una squadra forte che ha ritrovato consapevolezza nei propri mezzi. Aldilà di un giocatore o di un altro. Questo è quello che vedo io, da lontano. I rosanero sono stati costruiti per vincere. Il City Football Group è forte e vuole vincere la Serie B".