Cittadella
Queste le formazioni ufficiali della gara Cittadella-Palermo, valevole per la 20ª giornata del Campionato Serie BKT 2024-2025, in programma alle ore 17.15. CITTADELLA: 36 Kastrati, 2 Salvi, 5…
Palermo-Cittadella, i dati non mentono: cosa è mancato ai rosa?
Al Barbera i rosanero hanno giocato una partita piuttosto deludente, sopratutto per le tante occasioni create e non trasformate in gol. Questo viene anche confermato dalle statistiche della sfida, che…
Dopo la sconfitta interna contro il Cittadella, oltre le polemiche dei tifosi per la prestazione insufficiente del secondo tempo, alcune critiche sono state rivolte all'arbitraggio. L'episodio più…
Il Palermo viene da una brutta sconfitta contro il Cittadella, che abbassa di tanto l'entusiasmo e le aspettattive su una squadra che appare troppo sprecona in zona gol. Un dato curioso rispetto alla…
Cittadella, Dal Canto: "Palermo favorito per la A, per batterlo gli serviva una giornata no"
Dopo la sorprendente vittoria del Cittadella contro il Palermo per 1-0, il tecnico dei granata Alessandro Dal Canto, è intervenuto ai microfoni di "TuttoMercatoWeb" rilasciando un'intervista dove ha…
E' tutto pronto per Palermo-Cittadella. Alle ore 15:00, allo Stadio "Renzo Barbera", gli uomini di Alessio Dionisi affronteranno la squadra di Alessandro Dal Canto nella gara valevole per la…
Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Cittadella, valevole per la 12ª giornata del Campionato Serie BKT 2024-2025, in programma alle ore 15.00. PALERMO: 1 Desplanches, 6 Gomes, 8 Segre…
Il Palermo targato Alessio Dionisi a caccia dei tre punti contro il Cittadella. Domenica 3 novembre, alle ore 15:00, fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera", i rosanero affronteranno la…
Sono ventidue i calciatori del Cittadella convocati dal tecnico Alessandro Dal Canto per la sfida contro il Palermo, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". Stessi effettivi…
Palermo-Cittadella, cosa aspettarsi dalla partita?
Domenica 3 novembre andrà in scena Palermo-Cittadella, i rosanero guidati da Dionisi, vengono da un brutto pareggio contro il Mantova. Contro i granata, i siciliani dovranno cercare di vincere per…
Palermo-Cittadella: i precedenti dell’arbitro Fourneau con i rosanero
domenica 3 Novembre andrà in scena il match Palermo-Cittadella, valevole per la 12ª giornata del campionato di Serie BKT 2024-2025. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Francesco Fourneau della…
Domenica 3 novembre andrà in scena Palermo-Cittadella, una sfida che non è mai stata scontata. Giocata solo in Serie B e negli ultimi anni, più volte il pronostico di questo match è stato ribaltato.
GDS: "Palermo, squadra al lavoro e multa per il club"
L'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" si è soffermata sull'allenamento svolto ieri dai rosanero al centro sportivo di Torretta e sulle varie decisioni disciplinarie del campionato cadetto, con…
Stefano Marchetti, direttore generale del Cittadella, ha parlato del momento negativo della sua squadra e della Serie B. SERIE B LE AVVERSARIE Il Dg del Cittadella ha discusso delle prossime partite…
Ex rosa si ritira dal calcio giocato: "Palermo merita la Serie A"
Ignacio Lores Varela, ex giocatore del Palermo ha deciso inaspettatamente di ritirarsi dal calcio giocato a soli 33 anni. L'uruguaiano è intervenuto ai microfoni di "tuttomercatoweb". Tanti temi…
Una bella notizia per Fabio Grosso. A sette mesi dal grave infortunio rimediato al "Bentegodi" di Verona (rottura del tendine d’Achille), Domenico Berardi tornerà a disposizione per la gara contro il…
"Quando ho fatto l’ultimo anno in Serie B prima di questo da Benevento a gennaio mi sono trasferito in prestito con diritto a Palermo e lì purtroppo mi feci subito male: ebbi una lesione alla fascia…
Il Giudice Sportivo ha omologato il risultato della partita Cittadella-Pisa, valevole per la terza giornata d'andata della Serie BKT, dichiarando la regolarità dell'1-1 determinato nel corso dei…
L'edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul caso Cittadella-Pisa. La sfida del campionato di Serie B giocata lo scorso 27 agosto al Tombolato, conclusasi con il risultato di parità sul campo,…
Giornata di vigilia per il Cittadella che, nella giornata di domani, affronterà nel primo turno di Coppa Italia la neoretrocessa Sassuolo. Un match presentato da Edoardo Gorini in conferenza stampa.
"L’idea mia era quella di chiudere la carriera qui, anche per dare una continuità alla mia famiglia e ai figli che vanno a scuola". Lo ha detto Alessandro Salvi, intervistato ai microfoni de "Il…
"Sto vivendo il momento con la massima tranquillità: il mio obiettivo è quello di farmi trovare pronto per il debutto in Coppa Italia della settimana prossima e poi per il campionato". Così Lorenzo…