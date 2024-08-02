L'Associazione Sportiva Cittadella, meglio nota come Cittadella, è una società calcistica italiana dell'omonima città veneta. Fondata nel 1973 mediante fusione di due club preesistenti, dal 2000 al 2004 recò la denominazione Cittadella Padova. Il Cittadella disputerà il campionato di Serie B 2023/2024. La squadra veeta ha chiuso la scorsa annata al quindicesimo posto del torneo di Serie B, conquistando il pass per una salvezza tranquilla. Su Mediagol.it tutte le news, gli approfondimenti, le indiscrezioni di calciomercato e le curiosità inerenti al Cittadella. Ma non solo; anche video, highlights, gol e foto. Le interviste ai protagonisti e i risultati aggiornati in tempo reale. La squadra veneta gioca le proprie partite casalinghe allo stadio "Pier Cesare Tombolato". Dal 1973 la tenuta da gioco casalinga del Cittadella è composta da un completo interamente granata (colore mutuato dal rosso del gonfalone comunale), arricchito in genere con personalizzazioni e inserti bianchi. Emblema principale della squadra è il cosiddetto "Carro dei Carraresi".