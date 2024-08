Salvi: “Cittadella non è Palermo, ma da noi serenità che non si trova altrove”

"Arrivo al campo in bicicletta, lo puoi fare solo a Cittadella: magari questa piazza non avrà il blasone e il prestigio di Palermo, Frosinone, Ascoli, dove ho giocato, ma qui si vuole fare il calcio fatto bene, e la serenità che c’è da noi non si trova altrove. Poi c’è Marchetti che tiene tutti sul pezzo, in riga: il direttore è molto presente in questo senso. Il rinnovo? È stata una chiacchierata molto veloce: la volontà di entrambi era di proseguire insieme. Marchetti mi ha chiesto di essere una sorta di papà nello spogliatoio per i giovani, di trasmettere la mentalità del Cittadella. Sono stati presi giovani bravi che hanno fatto bene nelle amichevoli, ma la serie B è un’altra cosa, è presto per giudicarli: posso dire che hanno grandi potenzialità, vedremo quanto potranno crescere e migliorare, ma per quanto ho visto sinora penso ci daranno una grande mano".