Sassuolo, l’annuncio di Grosso: “Torna Berardi. Lavoriamo per migliorarci”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico neroverde alla vigilia della sfida contro il Cittadella: "Siamo felicissimi di riaverlo con noi".

Mediagol ⚽️ 4 ottobre 2024 (modifica il 4 ottobre 2024 | 14:07)

Una bella notizia per Fabio Grosso. A sette mesi dal grave infortunio rimediato al "Bentegodi" di Verona (rottura del tendine d’Achille), Domenico Berardi tornerà a disposizione per la gara contro il Cittadella, in programma sabato pomeriggio al "Mapei Stadium", valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie B. "Abbiamo una bella notizia: Domenico è recuperato. In queste ultime settimane si è allenato con grande entusiasmo assieme ai compagni, mostrando tutta la voglia di tornare in campo con tanto impegno e determinazione per recuperare. Ha bisogno di tempo per ritrovare la migliore condizione, ma è un giocatore fondamentale per la squadra: ha carisma e personalità. Siamo felicissimi di riaverlo con noi e potremo usarlo come arma a gara in corso, perché per schierarlo dall’inizio è ancora troppo presto", ha spiegato il tecnico del Sassuolo, intervenuto nella giornata di oggi in sede di conferenza stampa.

BILANCIO -"Siamo all'inizio, è tutto relativo. Dobbiamo essere lucidi e determinati come abbiamo fatto in settimana. Ci sono stati tanti spunti positivi. Avremmo potuto ricercare delle cose con più ferocia e rabbia e dovremo portarcelo nella prossima partita. Affrontiamo un avversario che arriva con motivazioni altissime e dovremo pareggiarle, mettendo in campo le nostre qualità che sappiamo che le abbiamo; dobbiamo provare a metterle in campo ogni volta. Abbiamo delle belle qualità nel reparto offensivo e a me piace sempre mettere tanti giocatori di qualità che sono in grado di risolvere le partite. Ma mi piace avere equilibrio e riconoscerlo in campo. Stiamo lavorando per migliorarci, per diventare solidi. Tra le opzioni c'è anche quella di utilizzare spesso tre giocatori offensivi più a centrocampo. Nella mia testa c'è sempre l'idea di provare a essere offensivo mantenendo l'equilibrio giusto".

CITTADELLA - "Chi conosce il campionato sa quante difficoltà nasconde l'avversario. Calca da tanti anni questa serie, la squadra ne è al corrente e c'è grande determinazione per tenere testa a un avversario che ha voglia di rivalsa e che metterà in campo tutto il suo potenziale con il coltello tra i denti. Le difficoltà sono grandi ma le caratteristiche per fare una grande partita le abbiamo e dovremo metterle in campo domani. Squadra offensivamente carente, se è un problema di testa o tecnico-tattico? Non mi piace parlare di problemi ma di partite in cui si sono fatte cose positive e meno positive, poi di partita in partita sembra che il problema si possa invertire, per me c'è una linea da seguire in cui si provano tutte le cose da migliorare. Poi le variabili in una partita sono tantissime. Dobbiamo essere bravi a riconoscere le situazioni che si creano durante la gara".