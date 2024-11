LE PAGELLE DI PALERMO-CITTADELLA 0-1. Insigne colpevolmente sprecone, rosa ancora alla ricerca di un’identità

Il Palermo crolla in casa contro un modesto Cittadella mettendo in risalto tutti i limiti di una squadra poco 'prestativa' che per qualche ragione dovrebbe essere tra le favorite alla promozione ma che in realtà conferma di essere una formazione ancora alla ricerca della propria identità. Venerdì prossimo in casa del Frosinone, i rosa dovranno riscattarsi da questa brutta prestazione per la classifica ma soprattutto per i tifosi.