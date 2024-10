Serie B, dg Cittadella: “Palermo e Samp corazzate. Dobbiamo tornare una squadra fastidiosa”

LE AVVERSARIE

Il Dg del Cittadella ha discusso delle prossime partite della sua squadra: "Sampdoria proibitiva? Ben venga. Dopo una partita brutta come quella di Carrara meglio giocare subito e provare a dimostrare che non siamo quelli dell’ultima volta. La Sampdoria oggi come oggi è una storia che ha trovato gli equilibri giusti,una squadra fortissima. Ha un potenziale enorme. Doveva trovare l’equilibrio, giocare contro di loro non è semplice. Palermo dopo la Samp? La B è talmente bella e imprevedibile che non ci sono partite facili. Samp e Palermo sono due corazzate, ma in questo momento per il Cittadella non c’è niente di facile. Se siamo quelli dell’ultimo periodo - ha aggiunto - dobbiamo preoccuparci di noi e non degli avversari".