Palermo, l’opinione dei tifosi sul calciomercato di De Sanctis: c’è tanta delusione

Il Palermo si prepara ad affrontare la sfida contro il Mantova al "Martelli" dopo la vittoria contro la Reggiana e un campionato, che come ha sottolineato Dionisi, vede i rosanero un pò in ritardo rispetto alle altre. Uno dei temi più affrontati tra i tifosi è stato l'operato di Morgan De Sanctis nella sessione estiva di calciomercato. L'ex DS della Salernitana ha speso oltre 10 milioni di euro e portato in rosanero ben 10 nuovi acquisti.