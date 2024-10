Mantova-Palermo, i convocati di Dionisi: Baniya e Sirigu assenti, ancora fuori Brunori.

I rosanero convocati dal tecnico del Palermo per la sfida in programma mercoledì sera allo Stadio “Martelli”.

Questi i calciatori rosanero convocati per la partita contro il Mantova in programma domani. Oltre ai già indisponibili Brunori, Saric, Lucioni, Gomis e Blin si aggiungono alla lista degli indisponibili anche Baniya che ha subito un trauma distorsivo al ginocchio destro nella gara contro la Reggiana e Sirigu per indrome influenzale. Recuperato Di Bartolo.