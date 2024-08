Cittadella, Carissoni: “Mercato? Sono tranquillo, decideranno Marchetti e la società”

"Sto vivendo il momento con la massima tranquillità: il mio obiettivo è quello di farmi trovare pronto per il debutto in Coppa Italia della settimana prossima e poi per il campionato". Così Lorenzo Carissoni , intervistato ai microfoni de "Il Gazzettino". Fra i temi trattati dal terzino del Cittadella , accostato anche al Palermo di Alessio Dionisi in sede di calciomercato, anche il suo futuro. "Non sta a me verificare le situazioni di mercato, c’è il direttore Marchetti che eventualmente le valuterà assieme alla società: da parte mia sono tranquillo e concentrato completamente al recupero fisico", ha proseguito il classe 1997.

"La cosa più difficile è ripetersi: quando sei la sorpresa in un certo senso è tutto più facile perché gli altri non ti conoscono, adesso dovrò essere bravo a farmi trovare pronto e a non abbassare i miei standard personali. La squadra? Le prime sensazioni sono positive: sono arrivati tutti giovani, a parte Masciangelo che ha già una certa esperienza. Hanno già dimostrato di avere qualità: sono stati scelti dal direttore Marchetti e sappiamo che quando lui scommette su un nome, difficilmente lo sbaglia. Hanno subito evidenziato grande voglia, fame, e buone abilità: sarà nostro compito offrire loro una mano per farli ambientare al meglio in questo gruppo e in questo campionato. A cosa possiamo ambire? Non lo so, la nostra mentalità è quella di ragionare partita dopo partita, e vediamo dove potremmo arrivare strada facendo. Abbiamo visto che può succedere di tutto, nella scorsa stagione siamo partiti alla grande e poi siamo inciampati", ha concluso.