Serie B, Cittadella-Pisa: giudice sportivo decide oggi, 0-3 e Inzaghi solo in vetta?

Oggi il giudice sportivo deciderà sul caso Cittadella-Pisa: risultato non omologato per un errore fatto in distinta dal club veneto

L'edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul caso Cittadella-Pisa. La sfida del campionato di Serie B giocata lo scorso 27 agosto al Tombolato, conclusasi con il risultato di parità sul campo, potrebbe avere uno strascico disciplinare in sede di giustizia sportiva. L'uno a uno maturato sul rettangolo verde non è stato infatti omologato, in ragione di un errore compiuto nello stilare la distinta consegnata all'arbitro proprio dal club veneto. De Luca al posto di Desogus, poi subentrato nella ripresa, come ammesso dallo stesso tecnico Gorini nel post match. Sarà il giudice sportivo, sulla base di quanto scritto nel referto dal direttore di gara, ad esprimersi oggi sulla spinosa vicenda. Il Cittadella sostiene di aver tempestivamente chiarito tutto ed informato l'arbitro sul disguido, il Pisa ribatte invece che l'anomalia è venuta alla luce soltanto al termine della prima frazione di gioco. Qualora il giudice sportivo accogliesse le rimostranze del club toscano, concedendo lo 0-3 a tavolino alla squadra nerazzurra, gli uomini di Pippo Inzaghi si ritroverebbero soli in vetta alla classifica di Serie B con dieci punti totalizzati in quattro giornate. Il Cittadella scalerebbe invece a sei il suo bottino, venendo privato di un punto in graduatoria rispetto allo score fin qui maturato dai veneti sul rettangolo verde. Indipendentemente dal verdetto odierno, la sensazione è che assisteremo alla prima puntata di un contenzioso in materia di giustizia sportiva tra le due società che potrebbe protrarsi per mesi.