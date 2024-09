Palermo, Gds: “Con la Juve Stabia si gioca a Piacenza? A Napoli in Coppa Italia…”

Al lavoro comunque, nonostante la settimana di sosta dei campionati di Serie A e B per gli impegni delle Nazionali. Dionisi ha ancora tanti aspetti da perfezionare, correggere, ottimizzare e consolidare. Quattro punti in altrettanti match, una sola vittoria allo Zini di Cremona, due sconfitte cocenti a Brescia e Pisa ed il pari al Barbera contro il Cosenza intriso di rimpianti. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si proietta già sul prossimo impegno di campionato dei rosanero: sabato 14 settembre Brunori e compagni sfideranno in trasferta la Juve Stabia guidata da Pagliuca. Vespe matricole terribili del torneo cadetto 2024-2025, protagoniste di un ottimo avvio di stagione con ben otto punti conquistati in quattro giornate. Campani in cima alla classifica appaiati al Pisa di Inzaghi ed ancora imbattuti in campionato. Match della quinta giornata tra Juve Stabia e Palermo, in programma alle 15, che potrebbe anche disputarsi a Piacenza. Romeo Menti alle prese con lavori di ammodernamento per adeguarsi agli standard normativi vigenti in categoria relativi agli impianti. Non è dato sapere se lo stadio di Castellamare di Stabia sarà già pronto e fruibile per la sfida contro la compagine guidata da Alessio Dionisi o se la sfida dovrà essere giocata al Garilli, come quella già vinta contro il Mantova di misura qualche settimana fa. Nessun dubbio per quanto concerne i sedicesimi di finale di Coppa Italia: il Palermo affronterà il Napoli di Antonio Conte giovedì 26 settembre alle ore 21 allo stadio Maradona. Gara tra partenopei e siciliani che sarà trasmessa in diretta televisiva su Italia Uno.