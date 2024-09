Palermo, Gds: “Andamento lento in avvio, Dionisi al lavoro per cambiare marcia”

Non certo un avvio entusiasmante sotto il profilo prestazionale e dei risultati. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia sottolinea come il ruolino di marcia del Palermo di Dionisi in queste prime quattro giornate del torneo cadetto sia al di sotto delle aspettative iniziali. Quattro punti racimolati in altrettante gare, tre disputate in trasferta, con due sconfitte ed una vittoria, una al Barbera domenica scorsa contro il Cosenza di Alvini. Un punto a partita di media, una velocità di crociera che non consente di coltivare sogni di gloria in chiave promozione. Tuttavia, Dionisi avrà tempo e modo di invertire trend e rotta, recuperando alla causa i giocatori al momento ai box per infortunio, consolidando automatismi e principi di gioco instillati in ritiro e ammirati solo in parte nel corso dei match ufficiali. Tanti i meccanismi da oleare ed ottimizzare in entrambe le fasi di gioco, al fine di cristallizzare un equilibrio virtuoso che garantisca solidità ed incisività al contempo. Il 4-3-3 resterà il marchio di fabbrica del nuovo Palermo, atteso alla ripresa del campionato da un impegno insidioso sul campo della neopromossa Juve Stabia, tra le squadre più brillanti e performanti di questo primo scorcio di stagione. Soltanto una volta in Serie B il Palermo era partito a rilento in stagione, prima stagione di Corini alla guida della compagine rosanero dopo la promozione in cadetteria. Nonostante i rosa avessero poi recuperato terreno strada facendo, quella squadra non riuscì a centrare l'accesso ai playoff, perdendo molti punti preziosi nel finale di stagione. Partenza sprint nella scorsa stagione, con dieci punti in quattro match, ma non sufficiente per compiere il salto di categoria: Palermo di Corini prima e Mignani poi eliminato in semifinale playoff dal Venezia di Vanoli che poi conquisterà la promozione in A. Dionisi gestirà il lavoro durante la sosta senza i cinque effettivi convocati dalle rispettive Nazionali, adesso è il momento di cambiare passo per scalare la classifica ed insinuarsi nella zona nobile della graduatoria, lottando per il vertice come da obiettivo prefissato dal club alla vigilia del campionato.