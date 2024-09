Palermo, l’ex Zauli: “In A con Dionisi si può. Brunori? Umiltà e voglia di sognare”

"Il Palermo di Dionisi ha tutte le carte in regola per lottare per la Serie A. Il Palermo deve partire per vincere il campionato. Ma in Serie B la continuità è una fra le cose più importanti. Sarà fondamentale rimanere fra le prime in classifica per tutto l'arco del torneo cadetto e tentare poi di spingere forte durante il rush conclusivo. Brunori? Prima di scegliere il Palermo era un mio giocatore quando guidavo la Juventus Under 23. Ad agosto gli arrivò la proposta rosanero, lui era lì che ci pensava e valutava varie opzioni. Scherzandoci un po’, gli ho detto subito di non perdere l'occasione di vestire la maglia del Palermo perché avrebbe vissuto emozioni difficili da riscontrare in altre piazze. Le dichiarazioni di Matteo dopo il ko del Penzo contro il Venezia? La gente, quando poi si parla di pressioni, fa sempre le proprie valutazioni. Lui deve star sereno, lui è il centravanti del Palermo e la squadra si appoggia spesso proprio sul proprio bomber Matteo deve avere l’umiltà e la voglia di sognare una promozione in quella piazza, perché poi, una volta ottenuta, non la dimenticherà mai. È giusto lottare oggi per entrare nei ricordi dei palermitani per sempre. La promozione in Serie A, a mio avviso, è nelle corde di questa squadra, e lui per primo deve spingere sull’acceleratore anche quando le cose sembra che non vadano benissimo".