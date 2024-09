Palermo, Gds: “Gol esterni tridente nel 4-3-3, ora Brunori ed Henry. Le Douaron…”

L'edzione odierna del "Giornale di Sicilia" scannerizza i tre gol realizzati in stagione dal Palermo di Dionisi. Uno in Coppa Italia a Parma, con annesso passaggio al turno successivo in programma il prossimo venticinque settembre al Maradona contro il Napoli di Conte, due in campionato valsi quattro punti contro Cremonese e Cosenza. Reti che hanno un comune denominatore, ovvero portano la firma di un aculeo del tridente offensivo del 4-3-3 varato da Alessio Dionisi. Al Tardini è stato Roberto Insigne, dopo aver congegnato uno schema su corner da destra con Diakitè, a gonfiare la rete avversaria. L'ex Frosinone si è poi ripetuto, da subentrante, allo Zini di Cremona contro la formazione di Stroppa, regalando i tre punti ai suoi nonostante una gara in perenne sofferenza. Ripartenza letale contro i grigiorossi ispirata da Brunori, rifinita da Di Francesco e finalizzata da Insigne. Dinamica analoga, con diversi interpreti, in occasione del pari contro il Cosenza al Barbera: sponda intelligente di Henry, cross di Insigne e zampata vincente di Di Mariano da subentrato. Funzionano i sincronismi del 4-3-3, con la prima punta abile con un gioco di sponda ad innescare gli attaccanti esterni del tridente, che iniziano a far gol ed a cercarsi tra loro da un fronte all'altro. Dionisi attende ora che i suoi terminali centrali, Brunori ed Henry, trovino anche la via della rete oltre ad assistere i compagni. Importante anche il lavoro degli esterni bassi in sede propulsiva, Diakitè, Lund e Pierozzi. bravi a dialogare con gli aculei del tridente ma in sofferenza quando la palla ce l'hanno gli avversari che infieriscono proprio sulle corsie in sede di ripartenza. Dionisi segue con particolare interesse la crescita di Jeremy Le Douaron, esterno offensivo adattabile anche da punta centrale. L'inserimento del francese aumenta il livello di competitività nel reparto e può rappresentare un'opzione in più per l'ex tecnico del Sassuolo, già a partire dal prossimo match dopo la sosta contro la Juve Stabia.